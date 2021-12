“Kimetsu no Yaiba” (Demon Slayer): así fue el estreno de la segunda temporada

El domingo se estrenó en Japón la segunda temporada de uno de los animés más esperados del año: “Kimetsu no Yaiba” (Demon Slayer). Aunque se ubicó como el segundo capítulo con mejor rating tras emitir un especial de una hora, las críticas no se hicieron esperar.



Principalmente, porque parte de la historia se desarrolla en el lugar conocido como Distrito Rojo o Distrito de Entretenimiento, zona donde rigen los burdeles y las prostitutas del antiguo Japón. Pero la polémica surgió tras la aparición de Tengen Uzui (pilar del sonido) quien tiene tres sensuales esposas. Esto tomando en cuenta la gran base infantil de fans que tiene la franquicia.

Para algunos lo más importante es que el protagonista Tanjiro Kamado, acompañado de Nezuko y sus amigos Zenitsu e Inosuke, da continuidad a lo que ocurrió en el arco del Tren Infinito, película que dejó a muchos con los nervios de punta tras el increíble desenlace del pilar de fuego, Kyojuro Rengoku.

Esta nueva temporada tiene un total de 18 capítulos que, a excepción del primero, tendrán una duración no mayor a 30 minutos. Los primeros siete son la adaptación de la película “El Tren Infinito” y se estrenaron el 10 de octubre, mientras que los otros 11 restantes relatan todo el Distrito Rojo y su esperado estreno inició este domingo 5 de diciembre.

La trama ya no será solo en zonas rurales, sino que veremos a Tanjiro y Nezuko, junto a sus inseparables amigos, Zenitsu e Inosuke, viajar a la gran ciudad con Tengen Uzui, el Pilar del Sonido, para encontrar a sus esposas que han desaparecido.



¿Dónde verla?

De momento esta segunda temporada se puede ver desde la aplicación CrunchyRoll -la versión paga- y la plataforma Funimation, se espera que Netflix, quien también compró derechos, lo transmita más adelante.

【New Trailer】

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba "Entertainment District Arc"

Scheduled for December 5!



Are you ready for next week?! 🔥✨



✨More: https://t.co/IN8xjpz113 pic.twitter.com/mrsEcG53lB