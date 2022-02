Kavvo lanza 'Close Friends', su primer tema con nueva disquera

El cantante y compositor costarricense Kavvo estrena su primer tema bajo la firma Virgin Music Centroamérica: Close Friends.

“Me siento muy feliz y contento. Me siento como si fuera la primera vez que estoy estrenando. El estar en estos pies de artista de estreno es lo que más nervios y ansiedad me da. Después de Amarrau, lanzar Close Friends bajo Virgin Music si me hace sentir bastante ansiedad, es notoria en el ambiente”, comentó Sandro Emanuel Herrera Manzanares, conocido como Kavvo.

Close Friends se inspira en la vida personal del cantante de 18 años, una situación similar a la letra de la canción. “Hoy por hoy le damos vida a cada situación o sentimiento en una melodía que termina siendo canción”, dijo.

El tema fue producido por “Chris Todo Bien” de 953 Studios y cuenta con un videoclip filmado en la ciudad de San José, Costa Rica. El video fue dirigido por Cesc Mora, encargado también de su anterior hit.

“A la hora de la firma tuve la oportunidad de escoger mi equipo y yo decidí quedarme con las personas con las que empecé desde cero, Cesc y “Todo Bien”. Trabajar con ellos me hace súper feliz porque creo que, en un ambiente laboral, lo más importante es no centrarse solo en el trabajo, con ellos tengo una amistad y nos entendemos súper fácil”, añadió el oriundo de Guápiles.

Recientemente, Kavvo recibió el reconocimiento de 'Single de Oro' en Centroamérica por su tema Amarrau, éxito que lo hizo posicionarse durante 12 semanas consecutivas como #1 en el Top 50 de Spotify Costa Rica y #1 durante 19 semanas en los top de videos musicales de YouTube.

Además del lanzamiento de este nuevo tema, el artista se prepara para la presentación que tendrá el próximo 23 de abril en el festival PicNic Costa Rica. Nos adelantó, en exclusiva, que en el escenario lo acompañarán sus grandes amigos y colegas Siho Villalobos y Deeikel.

Puede estar al tanto del artista en su Instagram @kavvo222.





Haciendo una reflexión sobre los últimos 12 meses resaltó: "El mejor año en mi vida, fácil, fueron tantas cosas que no sé ni cómo explicarlo. Este año me cambió la vida".

Kavvo estrenará el próximo mes una nueva canción y luego lanzará un EP. También realizará colaboraciones con artistas internacionales en un futuro.