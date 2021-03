La artista latina femenina #1 del mundo, Karol G, lanzó su nuevo álbum 'KG0516'.



El álbum incluye sus más recientes éxitos como "Tusa" junto a Nicki Minaj, "Ay DiOs Mio!", "Bichota" y "Location" junto a Anuel AA y J Balvin.

'KG0516' hace referencia a un número de vuelo, que deriva de las siglas de Karol G, acompañadas del mes y el día (16 de mayo de 2006) en que la artista firmó su primer contrato discográfico.



Según la colombiana, la intención del título del disco, es invitar a sus fanáticos a incursionar en el vuelo de su nueva era artística, donde musicalmente trasciende a nuevas dimensiones.

"Para mi este álbum representa la evolución de Carolina como persona y de Karol G como artista. Es un número de vuelo con el que invitó a la gente a que se unan en mi nuevo viaje musical, donde cada canción representa una escala que te lleva a un lugar completamente diferente", expresó la cantante. "Experimente y fusioné varios sonidos con distintos géneros y vibes. Es algo que nunca han escuchado de mí, y son canciones que representan la manera más real de la persona y la artista que soy", dijo Karol G.

En su tercer disco de estudio, la cantautora logra demostrar su evolución artística, al no conformarse con ser la co-escritora de todas las canciones dentro del álbum, sino que debutó como productora musical a la par de su colaborador Ovy On The Drums.

A través de estas canciones, Karol G explora una gran gama de géneros musicales como el Pop, Country, Bachata, música Mexicana, etc.



El álbum contiene un total de 16 canciones y cuenta con grandes colaboraciones junto con artistas de alto calibre como Alberto Stylee, Anuel AA, Brray, Camilo, Emilee, Ivy Queen, J Balvin, Juanka, Ludacris, Mariah Angeliq, Nathy Peluso, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Wisin & Yandel, Yandar & Yostin y Zion.

Si desea más detalles puede ver el video adjunto.