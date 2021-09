Iron Maiden lanzó álbum 'Senjutsu' tras seis años de espera

La agrupación Iron Maiden lanzó su álbum #17 de estudio, llamado "Senjutsu".

Este es el primer material tras seis años de espera. Fue grabado en París con el productor Kevin Shirley y coproducido por Steve Harris.

Para Senjutsu, traducido como "táctica y estrategia", la banda volvió a contratar a Mark Wilkinson. Él creó la portada con el tema Samurai, basada en una idea de Harris.

Con un tiempo de ejecución de poco menos de 82 minutos, Senjutsu, al igual que su anterior disco The Book Of Souls, será un álbum doble en CD y triple vinilo.

“Elegimos grabar de nuevo en Guillaume Tell Studio, en Francia, ya que el lugar tiene un ambiente relajado. La configuración es perfecta para nuestras necesidades; el edificio solía ser un cine y tiene un techo muy alto, por lo que hay un gran sonido acústico. Grabamos este álbum de la misma manera que hicimos The Book Of Souls, ya que escribíamos una canción, la ensayábamos y luego la poníamos juntos de inmediato mientras todo estaba fresco en nuestras mentes", explicó Steve.

"Hay algunas canciones muy complejas en este álbum que requirieron mucho trabajo para conseguirlas exactamente como queríamos que sonaran, así que el proceso fue a veces muy desafiante, pero Kevin es genial capturando la esencia de la banda y creo que eso valió la pena el esfuerzo. Estoy muy orgulloso del resultado y no puedo esperar a que los fans lo escuchen”, agregó.

“Estamos todos muy emocionados con este álbum. Lo grabamos a principios de 2019, durante una pausa en la gira Legacy, para que pudiéramos maximizar nuestra gira y aún así tener un largo período de preparación antes del lanzamiento. Por supuesto, la pandemia retrasó más las cosas. Las canciones son muy variadas y algunas bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferente a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán, ¡en el buen sentido, espero!", expresó el vocalista Bruce Dickinson.



Si desea más detalles, puede ver el video adjunto.