HBO Max llega a Latinoamérica en junio

La plataforma de streaming HBO Max llegará a Latinoamérica el próximo 29 de junio.



Desde ese día podrá ver producciones como Harry Potter, El señor de los anillos, Game of Thrones, Matrix, DC, Friends, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Sex & the City y Cartoon Network.

Si usted ya tiene cuenta de HBO GO, tendrá también acceso a HBO Max.

“Después del 29 de junio, una vez finalizado el ciclo de facturación que tenga vigente en ese momento con HBO GO, se le cargará a su cuenta el plan de 1 mes de HBO Max, que tendrá un costo menor al que tiene actualmente HBO GO”, explicó HBO.

Este streaming se presentará con dos planes en Latinoamérica: el móvil y el estándar.

El primero estará enfocado en la reproducción mediante teléfonos inteligentes y tabletas. En este plan móvil podrá conectarse solo una persona.

HBO Max asegura que ese plan está diseñado para una “experiencia individual”, ofrecerá acceso a toda la biblioteca de contenido del streaming y contará con una “calidad de imagen optimizada”.

El segundo plan, llamado estándar, ofrecerá acceso simultáneo a tres usuarios, pero con la creación de hasta cinco perfiles personalizados.

Esta subscripción permitirá la reproducción de contenido en 4K y la opción de descarga. Podrá ser utilizado desde teléfonos, tabletas, computadores, Smart TV y demás aparatos compatibles con HBO Max.