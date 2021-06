¿HBO Max, Disney+, Prime Video o Netflix? Aquí los detalles

Por Pablo Vargas | pvargas@revistalevelup.com

¿HBO Max, Disney Plus, Prime Video o Netflix? En Checkpoint by Revista Level Up y Sabana de Teletica.com comparamos precios, catálogos y beneficios de los principales servicios de streaming en nuestro país.

HBO Max

Cuenta con dos paquetes de servicio:

Móvil: exclusivo para celulares y tabletas, un dispositivo a la vez, resolución de 1080p, posibilidad de descargar contenidos para disfrutar offline. Precio: 1.499 colones.

exclusivo para celulares y tabletas, un dispositivo a la vez, resolución de 1080p, posibilidad de descargar contenidos para disfrutar offline. Precio: 1.499 colones. Estándar: todos los dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone), un máximo de cinco perfiles bajo la misma cuenta, tres pantallas en las que se puede ver contenido simultáneamente y en calidad 4K. Precio: 1.999 colones.

todos los dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone), un máximo de cinco perfiles bajo la misma cuenta, tres pantallas en las que se puede ver contenido simultáneamente y en calidad 4K. Precio: 1.999 colones. Catálogo: contenido de salida de Warner Bros. HBO, DC y Cartoon Network, entre estos títulos recientes como Godzilla vs. Kong y Zack Snyder´s Justice League, series como Friends, Game of Thrones y The Big Bang Theory.

contenido de salida de Warner Bros. HBO, DC y Cartoon Network, entre estos títulos recientes como Godzilla vs. Kong y Zack Snyder´s Justice League, series como Friends, Game of Thrones y The Big Bang Theory. Prueba gratuita: 7 días.

Netflix

Cuenta con tres paquetes de servicio:

Básico: un dispositivo único conectado (TV, PC, tablet o smartphone), resolución en 720p y posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 5.576 colones.

un dispositivo único conectado (TV, PC, tablet o smartphone), resolución en 720p y posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 5.576 colones. Estándar: dos dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 1080p, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 8.054 colones.

dos dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 1080p, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 8.054 colones. Premium: cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 9.913 colones.

cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 9.913 colones. Catálogo: más de 6.300 películas y series como de 'The Irishman', 'Uncut Gems', 'Marriage Story', 'Breaking Bad', 'Better Call Saul', 'Stranger Things', 'La Casa de Papel', 'The Crown', 'The Umbrella Academy', 'Dark', 'Black Mirror', entre otros.

más de 6.300 películas y series como de 'The Irishman', 'Uncut Gems', 'Marriage Story', 'Breaking Bad', 'Better Call Saul', 'Stranger Things', 'La Casa de Papel', 'The Crown', 'The Umbrella Academy', 'Dark', 'Black Mirror', entre otros. Prueba gratuita: no hay.

Amazon Prime Video

Cuenta con un solo paquete de servicio:

Estándar: cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 3.717 colones.

cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 3.717 colones. Catálogo: producciones originales como 'The Boys', 'Invincible', 'The Man in the High Castle' y series clásicas como 'How I Met Your Mother', 'The Office', 'The Big Bang Theory', 'The Nanny' y 'Married with Children', 'Supernatural', 'Seinfeld', 'Dr. House' y 'The Walking Dead', entre otros.

Prueba gratuita: 7 días.

Disney+

Cuenta con un solo paquete de servicio:

Disney+: un máximo de siete perfiles, cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 3.717 colones.

un máximo de siete perfiles, cuatro dispositivos (TV, PC, tablet o smartphone) simultáneos conectados, resolución en 4K+HDR, posibilidad de descargar contenido offline. Precio: 3.717 colones. Catálogo: producciones originales como 'The Mandalorian', 'Loki', 'Wandavision', y todo el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Los Simpson y National Geographic.

producciones originales como 'The Mandalorian', 'Loki', 'Wandavision', y todo el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Los Simpson y National Geographic. Prueba gratuita: 7 días.

¿Cuál de estas plataformas de streaming es su favorita?