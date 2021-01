HBO anuncia nueva temporada de la serie "Sex and the City"

Washington, Estados Unidos | Una nueva temporada de la exitosa serie "Sex and the City" será emitida por HBO Max, aunque sin la participación de Kim Catrall, anunció el domingo la cadena.



La temporada, que será denominada "And Just Like That..." (y así como si nada...) tendrá diez episodios con las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, precisó HBO en un comunicado.



Sarah Jessica Parker retomará el papel de Carrie Bradshaw, que es la narradora de las aventuras neoyorquinas del grupo de mujeres. Nixon y Davis serán sus dos mejores amigas, respectivamente la abogada Miranda Hobbes y la comerciante de arte Charlotte York.



Kim Catrall, que encarnaba el personaje de Samantha Jones, que trabajaba en publicidad, ni siquiera es mencionada en el comunicado de HBO.



Tampoco se confirmó la fecha para el estreno de la serie, aunque HBO espera tener las primeras escenas rodadas a fines de la primavera boreal.



Parker, coproductora de la serie junto a Nixon, Davis y Michael Patrick King, publicó un adelanto en su cuenta de Instagram.



La serie original fue creada por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas.



La franquicia generó dos películas, en 2008 y en 2010, y una 'precuela', emitida en 2013 por dos temporadas.

Lea también Entretenimiento Estrellas del pop critican fin de libre circulación por el Brexit Debido al Brexit, los músicos ya no pueden moverse libremente entre el Reino Unido y la Unión Europea para sus giras.