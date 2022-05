Dibujante tico de Batman: "Es un monumento a los valores, a pesar de lo oscuro que puede ser"

Dan Mora es un costarricense que tiene la oportunidad de dibujar todos los días a Batman, no como pasatiempo, sino como su trabajo, ya que es el dibujante oficial del personaje para DC Comics.

Mora acudió a la pasada Comic Con Costa Rica 2022, donde Teletica.com conversó brevemente con él.

Luego de dos días de estar firmando autógrafos a sus seguidores, Dan confesó que no era consciente de qué tan seguido era su trabajo en el país; sin embargo, se llevó un buen sabor de boca al ver el apoyo que recibió.

“Yo no estaba tan consciente de la cantidad de costarricenses que conocían mi trabajo y la verdad se siente muy bonito ver apoyo; a veces uno siente como que no es suficiente, pero ya me di cuenta de que sí hay y que todos estos eventos sirven para eso, para que nos conozcamos y veamos que somos muchos”, indicó.

Muchos de los asistentes indicaron que les gusta cómo el artista nacional, quien dibuja al "Caballero de la noche", logra captar la parte oscura y la superheroica al mismo tiempo; por su parte, Mora afirma que desde su infancia ha sido fan de este personaje y explicó qué le llamó la atención para comenzar a dibujarlo.

“Batman es un personaje que siempre me ha gustado desde mi infancia, no recuerdo un momento en que no me gustara y me capturó desde que estaba muy pequeño; entonces, no sabría exactamente decirle qué es lo que más me gusta, tal vez es que es fantástico y a la vez es humano, que es oscuro y a la vez es noble, entonces tiene muchas cualidades. Además, es un monumento a los valores, a pesar de todo lo oscuro que puede ser, eso es algo que admiro y que me gusta representar”, afirmó el costarricense.

Por último, destacó que se siente orgulloso de ser de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de dibujar al icónico personaje para la empresa estadounidense.

“Me siento muy orgulloso de la oportunidad que tengo, me siento con mucha responsabilidad de representar a los latinos y a los costarricenses, y de inspirar a futuras generaciones”, concluyó.