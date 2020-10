Danna Paola lanza 'Friend De Semana' junto a Luísa Sonza y Aitana

Danna Paola, Luisa Sonza y Aitana sorprenden a sus fans con su nuevo sencillo, 'Friend de Semana'. En este tema se unen las tres divas de México, Brasil y España.



“Este especial año de pandemia me ha reconectado con la música y con mi trabajo, he logrado grandes cosas, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar de las personas, por eso esta unión es maravillosa para mí”, dijo Danna Paola.



El increíble video grabado en México y España, presenta a las tres artistas interpretando diferentes personajes que han causado furor en los fans alrededor del mundo.

Una escuela, una directora, un salón de química, clase de deportes y más elementos, han hecho de este video una tendencia viral.



“Divertidamente sexy, esta canción es una bomba. Tres mujeres de tres diferentes países. Me siento honrada de que Aitana y Luisa unan su talento a Friend de Semana. El mundo no está preparado para esta fusión.”, agregó Danna Paola

Por su parte Sonza indicó "es increíble estar en esta canción con Danna y Aitana! ¡Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de trabajar junto a dos mujeres tan talentosas y empoderadas! La música y el video son realmente hermosos, esperamos que lo disfruten mucho!”.