Cinemark reabre sus puertas con estos estrenos

Este jueves, Cinemark Costa Rica reabre sus puertas bajo todos los protocolos del Ministerio de Salud: constante sanitización entre funciones, uso obligatorio de mascarillas, adecuado distanciamiento entre butacas, entre otras medidas.​

Se iniciará la apertura al público en tres ubicaciones: Multiplaza Curridabat, Multiplaza Escazú y Oxigeno Human Playground en Heredia.

"Hemos implementado procesos en la higiene de las butacas, salas, pasillos y áreas comunes, creando un nuevo estándar que superará las expectativas de nuestros invitados", indicó Roy Soto, Head de Marketing Regional para Cinemark.

Como parte de toda esta nueva experiencia, la empresa de cine implementó la App Cinemark, la cual permite la sana distancia social.

"Al comprar tus boletos en línea, se bloquearán automáticamente las butacas adyacentes, garantizando el distanciamiento que todos buscamos" agregó Soto.

Todos los puntos de contacto como puertas, estaciones de bebida, boletería, dulcería, baños y pasillos serán higienizados constantemente.

Estrenos

Los estrenos que el público podrá disfrutar son “The Hunt (La cacería)”, un thriller de suspenso dirigido por Craig Zobel. Además, “Red Shoes and the Seven Dwarfs (Zapatos rojos y los siete enanos)", una producción llena de alegría, de un corte muy divertido para compartir y visitar el cine en burbuja familiar.



Una de las películas más esperadas, disponible a partir del 8 octubre, es “Tenet”. Este filme gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución, en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial.