Cinco ideas de maquillaje para lucirse en el Picnic Festival

Este sábado 23 y el próximo sábado 30 de abril se celebrará el Picnic Festival, un evento que reúne a artistas nacionales y extranjeros.

Y es de los más esperados del año, no solo por la música, sino por la oportunidad de ser súper creativos con los outfits (atuendos) y los makeup looks (maquillajes).

En los festivales de música podemos aprovechar, para mezclar tendencias, colores e incorporar elementos llamativos.

Para darle inspiración para esas fechas, ampliamos con dos expertos en el maquillaje, Mariana Uriarte, directora de Karamawi, y Benny Rivas de Benny Rivas Studio.

"Lo más importante para nosotros es que cada persona se sienta cómoda con lo que decida utilizar ese día, ya sea un look conservador o algo más atrevido, pero si quieren saber las tendencias se les dejamos por acá", comentó Uriarte.

Full Color





El primer maquillaje que compartimos es muy colorido y llamativo.

"Picnic es la oportunidad perfecta para utilizar tonos de sombras poco convencionales, como azules, amarillos, verdes, fucsias e incluso mezclarlos entre ellos, y hacer looks tipo "arco iris", dijo la emprendedora.



Delineados en colores

Los delineadores en tonos pastel y neón han estado en tendencia en los últimos meses y hay muchísimas formas de emplearlos. Pueden reemplazar el delineador normal o hacer delineados gráficos y jugar con diferentes formas y tonos.



Piedritas y perlas decorativas

Adornar el maquillaje con piedras decorativas en diferentes zonas del rostro es una de las tendencias más fuertes este 2022 para festivales.

"El rostro se ve divino y existen muchas formas, colores y tipos de piedritas que podemos utilizar. Incluso si no se maquillan, pueden colocarlas y ¡se va a ver súper hermoso!", agregó la dueña de Karamawi.

Delineados atrevidos Los delineados atrevidos han estado en tendencia tanto en series de televisión o streaming, como en festivales.

"Los delineados más gruesos o más delgados, variando colores, están en tendencia. En este look vas a poder ver un delineado mucho más fuerte, negro con león, sin necesidad de pedrería, y el otro para que el ojo se vea más grande, el blanco con naranja, este sí lleva pedrería", acotó Benny Rivas, maquillista profesional.

Para estos ojos llamativos, el también estilista, recomienda usar un labial nude o piel.

Rivas agregó, "en este look la chica no tiene un ojo con tanto espacio de cuenta, sin embargo, se puede adaptar un maquillaje que le convenga al ojo para que no se vea más pequeño. Uno siempre debe de acomodarse al ojo".

Recuerde que el elemento más importante que no puede faltar es la ¡seguridad! Utilizar los colores y productos, deben de hacer sentir más bella y cómoda a la persona quien los luce.

Si desea más inspiración puede seguir a los maquillistas profesionales en sus redes sociales como mariuriarte_makeup y bennyrivas_studio