Cervezas artesanales se fusionan con el arte en Collective Arts

¿Le gusta la cerveza y el arte? Pues si su respuesta es un sí, le sorprenderá el concepto de Collective Arts. Se trata de un brewery y taproom que abrió en Santa Ana hace pocos días.

La cervecería y destilería se caracteriza por fusionar la creatividad de las cervezas artesanales con los talentos de artistas de todo el mundo.

"Le decimos taproom porque servimos la cerveza directamente desde el barril, no solo en la lata. Hay algo para todos los gustos. Tenemos cervezas Lager, Porter, distintos tipos de IPA, Sour y Blonde Ale. Los sabores se deben a la variedad de lúpulos que usamos. Wai-iti, Simcoe, Amarillo, Vic Secret, Ekuanot, Mosaic, El Dorado, Chinook, Ella, Barbe Rouge, Galaxy y Centennial son algunas de las variedades de lúpulo fresco que le dan ese aroma y sabor excepcionales a nuestras cervezas", indicó Joseph Víquez, manager de contenido.

Y aparte de cervezas tienen tres tipos de ginebra: seca artesanal, ginebra de ciruela y endrino y ginebra de ruibarbo e hibisco. Una novedad es que ofrecen dos tipos de hard teas (tés espumosos con alcohol) y tres cocteles ready to drink (preparados con ginebra).

Arte: el ingrediente más importante

Lo chiva de este nuevo local ubicado en Santa Ana Town Center es que todos los productos tienen creativas etiquetas hechas por artistas, ya sean ilustradores, pintores o fotógrafos.

Cada tres meses se rotan los diseños de las latas que se eligen mediante una convocatoria llamada Call for Art. El artista escogido recibe un pago de $250 y mantiene los derechos de sus obras. Además, Collective Arts podría pedirle al artista colaboración para diseñar mercadería, vasos, ropa, talleres de arte y eventos emergentes.

La cervecería ya ha colaborado con cuatro artistas costarricenses para crear mercancía que está disponible en el local. Los artistas Gabriel Sesin “Abundante”, Erica Zeledón, Su Cortés y Dino Real plasmaron su arte en diversos tipos de ropa.

"Abundante" mostrando sus dibujos plasmados en ropa a los clientes.

Conversamos con "Abundante" sobre esta oportunidad para mostrar sus obras.

"Para mí como tatuador ha sido una experiencia muy linda. Por las redes sociales uno expone su arte pero se desperdicia porque la gente no se lo termina haciendo, y uno pasa dibujando todo el día para que la gente se antoje. Yo me emocioné un montón cuando me contactaron, porque me piden arte que tal vez estaba perdido, para ponerla en ropa. Fue lindísimo porque yo siempre había querido materializarlo en mercadería. En Collective Arts uno no se siente en un bar, sino como en una galería".



Este nuevo local no pretende ser solo una cervecería sino un punto de encuentro del arte.



“La idea es que nuestro bar se convierta en un punto de encuentro tanto para las personas que aprecian la cerveza artesanal y los destilados, como para artistas de distintas disciplinas, por lo que tenemos pensado hacer distintas actividades relacionadas con el mundo del arte y la birra. Esto incluiría exhibiciones de arte y talleres para despertar la creatividad", finalizó Joseph Víquez.