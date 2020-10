Camilo realizará exclusivo concierto virtual

El cantante y productor colombiano Camilo realizará un exclusivo concierto virtual, en vivo, este miércoles a las 5 p. m.​

Se transmitirá por el canal de YouTube de Camilo, desde la intimidad de su hogar. “Concierto en casa” se efectuará para celebrar el lanzamiento de su nueva canción y video ‘Vida de rico’.

Los fans de Camilo podrán verlo junto su esposa, Evaluna Montaner, y algunos amigos cercanos. Ellos llevarán al público a cada rincón de su nuevo hogar, canción por canción y habitación por habitación, en un escenario acústico, íntimo y personal.

A través de su música, Camilo expresa su travesía como persona: encontró el amor de su esposa Evaluna, formó una familia y se fue de luna de miel, como él mismo documentó en su último video musical ‘Favorito’. Ahora ambos se mudan a su primera casa en Miami.

“Primero que nada, quiero agradecer a YouTube por darme oportunidad de hacer algo tan bello y especial para La Tribu”, comentó Camilo.

“Siento que esto no solo son diferentes versiones de mis canciones, sino que tienen un significado sagrado para mí, ya que esta es la primera vez que interpreto música, que es parte de mi historia y mi vida, en mi primer hogar. Me puedo ver en 10 años, viendo estos videos de cuando recién nos mudamos, recordando todo lo que he vivido con mis canciones desde que nos casamos, la luna de miel y mi historia completa. Invitar a las personas, y a La Tribu, para que puedan conocer mi hogar y para que puedan ser parte es algo muy importante para mí”, agregó el artista.

En el último año, Camilo obtuvo más de 3.4 mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube, con vistas diarias que alcanzaron los 23 millones.