Billie Eilish y Rosalía se unen en 'Lo vas a olvidar'

Las estrellas ganadoras de premios Grammy, Billie Eilish y Rosalía, se unen en la canción ‘Lo vas a olvidar’.​

Esta nueva colaboración, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, se estrenó a principios de esta semana en el tráiler oficial de la exitosa serie de HBO “Euphoria”.

El videoclip oficial de la canción fue dirigido por el premiado Nabil y protagonizado por Billie Eilish y Rosalía.

Por otra parte, la cantante, Billie Eilish, añade a su récord histórico de Grammys de 2020 cuatro nuevas nominaciones para la 63º entrega anual de Premios Grammy 2021.

Eilish fue nominada en cuatro categorías por su canción "everything i wanted" (Canción del año, Grabación del año, Mejor interpretación pop solista) y el tema oficial de James Bond "No Time To Die"(Mejor canción escrita para medios visuales). La 63º entrega anual de los premios Grammy tendrá lugar el 14 de marzo y se emitirá a través de CBS.

Además, el próximo mes se estrenará en todo el mundo su esperado documental, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry.” Drigido por el premiado cineasta R. J. Cutler, la película se estrenará en cines a través de NEON y a nivel mundial en Apple TV+ el 26 de febrero de 2021.

Todos los detalles del nuevo sencillo en el video adjunto.