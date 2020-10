Billie Eilish dará concierto en línea

La cantante estadounidense Billie Eilish anunció que dará un concierto en línea, el próximo 24 de octubre a las 3 p. m. El evento se llamará 'Where do you go?'.

A través de su Instagram, la artista de 18 años escribió: "extraño demasiado hacer shows 😭 así que estoy haciendo una transmisión en vivo el 24 de octubre y no puedo esperar para actuar de nuevo. Consiga sus entradas ahora!".

Para conseguir las entradas, debe ingresar a la página oficial billieeilish.com. Los tiquetes para el evento digital tienen un costo de $30. Los fans podrán acceder también a mercadería exclusiva de la cantante.

Durante la cuarentena, Billie ha sacado temas como 'My Future' y 'No Time To Die'. Esta última es el tema principal de la película número 25 de James Bond.