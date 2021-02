Banda nacional Fuerza Dread vuelve con su nuevo tema ‘Mirada’

La banda nacional Fuerza Dread lanzó en el día de los enamorados su nuevo tema llamado "Mirada", el cual pertenece a su tercer álbum original.



"Mirada retrata la ilusión de un flechazo a primera vista. Muy frecuentemente la etapa previa de una relación. Además, con el videoclip, quisimos ilustrar esa misma vivencia en un contexto muy cotidiano", contó Brian Torres, integrante de la banda.

El video fue dirigido por Vernny Argüello, guitarrista de la banda y director de Citric Box Films.



"Nosotros somos una banda independiente, entonces nosotros autogestionamos los videos. Yo me he encargado de agarrar la batuta de producir. Además de la música me dedico a la producción audiovisual, entonces en los últimos videos me he puesto a dirigir. Es cool porque se permite uno poder experimentar cosas que a veces la publicidad no te permite. Por otro lado existe el asunto del presupuesto, como la banda depende de los shows y ahora con la pandemia ha sido terrible, es difícil producir con presupuestos así pero la pieza se prestó para hacer un buen material que no fuera demasiado costoso", explicó Argüello sobre el proceso del video.

Los actores principales del video son Tamara Montenegro y Luis Thomas.

"Juntando los perfiles hacían una pareja muy bonita y muy cool, entonces fue muy fácil trabajar con ellos y aportaron muchísimo al video", indicó el productor.

Se trabajó junto con los ingenieros Mario Miranda (Red Stagg Studios) y Danny Ramírez (ex-Cultura Profética) para darle forma a las seis canciones con las que la banda conducirá un viaje por algunas de las estaciones que vive una relación de pareja en su nuevo álbum.

También se contó con el apoyo de Felipe Pérez (424) para pulir arreglos vocales.





"Mirada" se encuentra en los perfiles de Fuerza Dread de Spotify, Bandcamp, Apple music y demás plataformas principales de streaming. Asímismo, el videoclip se podrá disfrutar a través de YouTube y Facebook.

Con sus dos discos ganadores del premio ACAM 2014 y 2018 por “mejor composición reggae”, Fuerza Dread ha participado en diferentes festivales de Costa Rica como el FNA, Transitarte, FIA, Envision Festival, así como giras internacionales en México, Puerto Rico y Nicaragua.