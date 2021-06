Así de rara y valiosa es la carta de Pokémon que Logan Paul utilizó ante Mayweather

El youtuber Logan Paul, quien este domingo enfrentó al múltiple campeón mundial Floyd Mayweather Jr. en un evento que fue más show que pelea de boxeo, sorprendió a todos al salir a la arena improvisada del Hard Rock Stadium de Miami con una tarjeta de Pokémon en su cuello. Sí, así como lo lee.

Resulta que el famoso youtuber es fanático de la serie y la franquicia de Pokémon que tanto éxito ha sido a nivel mundial, pero la tarjeta no es un objeto cualquier e incluso el propio Paul asegura que es una de sus pertenencias más valiosas.

Se trata de una tarjeta del juego de cartas de la franquicia conocido como Trading Card Game. Es una Charizard, Primera Edición, Pristine BGS 10, es decir, que su cuidado ha sido perfecto.

Solo existen tres tarjetas de estas en el mundo y el valor de la misma asciende a 220,000 dólares.

It’s happening 👀🍿@LoganPaul on his way to the ring for the main event! #MayweatherPaul pic.twitter.com/EP7LG4yod7