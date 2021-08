¿Amante del sushi? Emprendimiento ofrece opciones con cangrejo real

¿Es amante del sushi? ¡Tiene que probar el nuevo menú de este emprendimiento!

Logan's Lobster ahora ofrece opciones de sushi con cangrejo real, a diferencia de la mayoría de restaurantes que utilizan cangrejo sintético.



"Buscamos alternativas para tener un menú más amplio y platillos más accesibles. Ya nosotros importábamos cangrejo y langosta desde Estados Unidos y teníamos la materia prima para hacer sushi. Ahí es donde nace la idea: hacer sushi con cangrejo natural y no con surimi", comentó Luis Jaikel, gerente del restaurante.

Este mes se sumaron nuevas opciones al menú: 11 rollos de sushi incluyen lo mejor de los mariscos frescos y originales, se unen al tradicional rollo de langosta y a los platillos habituales de este negocio.

"Tenemos el Real Crab California, que es el sushi clásico, pero con cangrejo natural, además el Crab and Roll y Oh my Crab. Trabajamos con camarón, tenemos tres versiones: uno es con camarón empanizado en coco. Tenemos unas opciones clásicas de sushi y el King Lobster, que es el único de langosta. Y tenemos dos opciones keto, enrollado en pepino", explicó el emprendedor.