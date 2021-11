Abrieron un restaurante y les cayó la pandemia, hoy finalmente reabren sus puertas

Los emprendedores Ricardo Delgado y Marco Hidalgo son dos amigos que decidieron emprender con el restaurante Mama Ternera especializado en carnes a la parrilla. Con toda la ilusión abrieron en el 2019, y no había pasado un año cuando la pandemia de COVID-19 llegó al país.



Sin duda fue un golpe muy duro para los emprendedores, las medidas sanitarias los obligaron a cerrar sus puertas, pero vieron una luz al final del túnel: los pedidos exprés.

“Para mantenernos empezamos a ver otras formas para poder llegar al cliente, por ejemplo con promociones y delivery, así logramos irnos sosteniendo. Pero era un sentimiento incierto que había en todo el país porque mucha gente estaba muy escéptica de ir a los lugares y tener contacto con otras personas, a pesar de la apertura que se dio después, no se movía igual, así que seguimos en delivery, y nos orientamos a un público que quería estar en su casa”, comentó Ricardo Delgado.

Sin embargo, el emprendedor destaca que Mama Ternera Parrillada es un negocio enfocado en la visita al restaurante, porque es más delicioso degustar un corte que salga de la parrilla a la mesa, en vez del mismo corte que viaje en un empaque biodegradable y dure 20 minutos en llegar al domicilio.

Ricardo Delgado y Marco Hidalgo tuvieron un buen recibimiento por parte del público en las plataformas virtuales.

“Cuando empezó la vacunación muchos clientes que logramos abarcar por delivery ya nos empezaron a visitar, porque tuvieron una buena experiencia en el exprés, me decían: -si me llegó tan rico en un envase tenía que venir a conocer de donde viene esta comida-, me llamó la atención este comentario que fue reincidente”, agregó Delgado.

En este mes de noviembre oficialmente se dio la reapertura de Mama Ternera, y sus dueños esperan que el público pueda visitarlos y probar su plato estrella que es el churrasco, el cual se puede acompañar con dos guarniciones (papa asada, puré de papa, papa frita, arroz, vegetales a la parrilla, salteados y ensaladas).





Si usted desea apoyar a este negocio que se recupera de la pandemia puede visitarlos en la carretera vieja Tres Ríos, 75 metros oeste del Automercado. Y puede seguirlos como @mamaterneraparrillada