30 emprendimientos nacionales se exhiben en Mercado 83

Ahora podrá encontrar productos de 30 emprendimientos nacionales en un solo lugar, llamado Mercado 83.

Los productos que se ofrecen en este local son elaborados de manera artesanal con ingredientes frescos, que destacan por su esencia local y mentes creativas.

“Nuestro principal objetivo no solo es que las personas conozcan los productos, sino a la gente detrás de ellos, por eso decimos que somos cercanos, porque hacemos que nuestros clientes no solo vean un champú y lo compren, sino que conozcan a Mariana la chica detrás de los champús naturales que vendemos en Mercado 83”, explicó Alejandro Ávila, cocreador del espacio comercial.

La idea de esta tienda, ubicada en Multiplaza Escazú, nació al no haber un espacio físico donde los emprendedores pudieran exponer sus productos.

“Siempre he sido consumidor de productos locales, marcas únicas que muchas veces las personas no conocen porque no tienen la oportunidad de tener el contacto suficiente con la marca o bien porque no se encuentran tan a mano los lugares para adquirirlas”, comentó Ávila.