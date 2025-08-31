Natalia Rodríguez da un emotivo mensaje en su último día en Sábado Feliz

En un emotivo mensaje, la presentadora Natalia Rodríguez dijo adiós a sus 13 años de formar parte del elenco de Sábado Feliz.

Durante la tarde del sábado se realizó el aniversario número 25 del programa, el cual estuvo cargado de personajes y figuras que a lo largo de estos años han marcado la trayectoria de la jornada familiar de los sábados, dirigida durante tantos años por Nelson Hoffmann (qdDg).

“Listo jefe, cumplido el trato hasta el 30 de agosto, nos vemos en tu nuevo lugar feliz, disfruta y ríe mucho, se te extraña, pero sé que estás increíble ahí escuchando tu música”, fue el mensaje que dejó la comunicadora en sus redes sociales.

El aniversario tuvo además un fuerte impacto emocional para Mauricio Hoffmann. Su padre, don Nelson, fundador y pilar del programa, dejó escrito cómo debía celebrarse esta fecha antes de su fallecimiento, y ese guion fue respetado al pie de la letra.

Como toda fiesta, la celebración incluyó la participación de artistas invitados como Gregory Cabrera, Rina Vega y Los Pirulos, además de dinámicas, piñata y queque, elementos que don Nelson había pedido para que el público viviera la ocasión como una verdadera reunión familiar.

A lo largo de sus 25 años, Sábado Feliz se ha convertido en sinónimo de entretenimiento sano y unión familiar. Y aunque esta etapa marca la despedida de una de sus presentadoras más queridas, la producción promete nuevas sorpresas y mantener viva la esencia que lo ha hecho único en la televisión nacional.