‘Simba’: el perro que viajó desde Boston para hacer la Romería sobre un carruaje

Por Luanna Orjuela Murcia | 2 de agosto de 2022, 10:33 AM

Mucho se ha hablado sobre las medidas que implementaron las autoridades en la Romería de este año para evitar que las mascotas que acuden sufran de golpes de calor, deshidratación o cansancio extremo debido al largo recorrido. Sin embargo, estos problemas no aquejan a 'Simba', un American Stafford de tres años que rescató el costarricense, Carlos Arredondo, cuando todavía era pequeño.

Este perrito no sufre el cansancio, el calor, ni la deshidratación que padecen sus homólogos perrunos, ya que él hizo el recorrido hasta el altar de la Virgen de los Ángeles subido sobre un cómodo carruaje diseñado por su dueño, quien lo incorporó a una bicicleta.

El costarricense de 62 años viajó desde Boston, Massachusetts (Estados Unidos) para hacer la Romería junto a su perro, para quien diseñó un cómodo carruaje especial propulsado por una bicicleta.



Ambos emprendieron el recorrido de la Romería este lunes al mediodía. Su punto de partida fue el Estadio Nacional en San José, desde donde inició el peregrinaje que culminó la mañana de este martes con su llegada a la Basílica de los Ángeles en Cartago.



Pese a que Arredondo había preparado este viaje con antelación y previendo cualquier contratiempo, no se libró de una complicación: para esta Romería, las autoridades prohibieron el ingreso de bicicletas. Por lo tanto, al percatarse de que el carruaje de Simba y Arredondo operaba con un velocípedo, la Policía de Tránsito los detuvo a medio camino.

“En la rotonda (de Circunvalación) no me dejaron pasar, porque no permitían este carruaje. Sin embargo, eventualmente logré pasar, aunque me metí en la pista por accidente y desde ahí empujé para arriba hasta llegar”, relató Arredondo.

Tal y como explicábamos al inicio del texto, Simba es un macho de la raza American Stafford de 3 años de edad que Arredondo rescató años atrás. Desde que se encontraron, han desarrollado una relación de amor y un apego que motivó al costarricense a llevarlo de “compañero” durante su peregrinaje este año.



La petición que inspiró a Arredondo a emprender la Romería fue la paz mundial y el medio ambiente.

“Vengo más que todo por lo que está afectando al mundo entero: la contaminación ambiental, la guerra y todo el sufrimiento que nos llega hasta acá cuando nos enteramos de nuevas explosiones y ataques en el conflicto armado de Ucrania”, detalló el costarricense.

Por esta razón es que en su carruaje destaca una bandera de Ucrania, al lado de una costarricense, como símbolo de apoyo y empatía para con los civiles afectados por la invasión rusa.



En cuanto a su vocación ecológica, Arredondo optó por trasladarse en una bicicleta, un medio de transporte considerado como el más sostenible, ya que no requiere de combustibles, no emite gases de efecto invernadero y, por lo tanto, ayuda a reducir la contaminación ambiental.



El carruaje diseñado para Simba está incorporado a la bicicleta y Arredondo se encargó de adecuarlo para maximizar la comodidad de su mascota durante el recorrido. Los marcos de la estructura están forrados con espuma, un pequeño techo mantiene el espacio fresco y libre del ardor de los rayos del sol, y las cobijas colocadas sobre el suelo le permiten a Simba sentarse cómodamente e incluso arrullarse cuando quiera dormir.



En la galería adjunta, encontrará más detalles sobre el curioso carruaje de Simba, uno que no pasó desapercibido por los romeros ni por las cámaras de Teletica.com.