¡Dígale chao al plástico desechable durante la Romería 2022!

Por Luanna Orjuela Murcia | 1 de agosto de 2022, 16:19 PM

Una campaña de la Fundación MarViva evitará que 15 mil botellas de plástico lleguen a los océanos. Este movimiento se realizará en el marco de la Romería 2022, con apoyo de la Municipalidad de La Unión.

El puesto #ChaoPlásticoDesechable estará ubicado en la plazoleta de dicho gobierno local, ubicado en Tres Ríos.



En este punto, se estarán entregando a los romeros botellas reutilizables de vidrio y espacios para rellenarlas de agua.

El stand estará disponible el lunes 1° de agosto, durante horas de la tarde, de 4 p. m. a 10 p. m. Cada peregrino podrá solicitar su botella #ChaoPlásticoDesechable, disponibles sin ningún costo y hasta agotar existencias.



El coordinador de Contaminación Marina para Fundación MarViva, Alberto Quesada, explicó que el 80% de la contaminación marina proviene de fuentes terrestres, por lo que deben variarse los hábitos de consumo de las personas en la ciudad y las formas masivas de producción de la industria de plástico.

“El reciclaje no es suficiente. Hay miles de envases, bolsas, pajillas y empaques de plástico desechable que llegan a los mares y ponen en riesgo la existencia de más de 800 especies marinas y la salud de los seres humanos. Es importante transformar los hábitos de consumo y, a la vez, exigir más responsabilidad a las empresas que se benefician de estos plásticos”, indicó Quesada.

El plástico representa el 90% de toda la basura que se encuentra en algunos puntos del océano, una crisis ambiental generada por la humanidad.

“Los plásticos son indestructibles y no biodegradables, aunque algunos se anuncien de esa forma no se descomponen en el ambiente, únicamente en condiciones específicas creadas en un laboratorio y las cuales no están disponibles en Costa Rica”, finalizó Quesada.