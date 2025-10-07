¿Y si la ilusión se rompe?

Costa Rica enfrenta un momento crítico en su camino hacia el séptimo Mundial. Tras un inicio complicado en las eliminatorias, de 16 puntos posibles la Selección solo ha sumado dos unidades, y ahora cada partido que reste será determinante para mantener viva la ilusión.

El calendario no da respiro: primero enfrentarán a Honduras fuera de casa, luego Nicaragua en territorio costarricense, después Haití fuera, y cerrarán con Honduras en casa. Cada resultado puede cambiar el rumbo de la clasificación y la esperanza de llegar a Estados Unidos 2026.

No es la eliminatoria más difícil que ha vivido Costa Rica, pero la situación es compleja y cuesta arriba.

En 7 Días analizamos los escenarios que enfrenta la Tricolor y el golpe que supondría quedar fuera del Mundial, más allá del fútbol.



