William Sunsing: el exseleccionado que encontró una nueva misión fuera de las canchas

Su velocidad, talento y habilidad con el balón lo llevaron a convertirse en campeón nacional de Primera División y a representar a Costa Rica en mundiales juveniles y mayores. Sin embargo, tras poner fin a su carrera como futbolista profesional, William Sunsing encontró una nueva pasión fuera de las canchas.



Esta es la octava entrega de la serie especial El día después del retiro (ver video adjunto de Telenoticias).



Un talento que destacó desde niño



Hablar de William Sunsing es hablar de un futbolista que desde muy pequeño mostró condiciones especiales para el deporte.



Esas habilidades que suelen forjarse en las plazas de barrio y las comunidades fueron parte de su crecimiento. Con el paso de los años, quienes lo rodeaban comenzaron a percibir que aquel niño tenía el potencial para convertirse en jugador profesional.



Nacido el 12 de mayo de 1977 en San Rafael de Desamparados, Sunsing creció en un hogar lleno de amor junto a su madre. Nunca conoció a su padre.



Aunque su talento era evidente, el camino hacia el profesionalismo no fue sencillo. Incluso, hubo momentos en los que su sueño estuvo cerca de no cumplirse. Sin embargo, logró reencontrarse con sus verdaderas pasiones y las oportunidades volvieron a aparecer en su vida.



Una carrera dentro y fuera del país



A lo largo de su trayectoria deportiva, Sunsing jugó en Costa Rica, Estados Unidos, Europa y otros destinos internacionales.



Además, defendió los colores de la Selección Nacional y fue protagonista de momentos importantes para el fútbol costarricense.



Tras años de éxitos y experiencias dentro de las canchas, llegó el momento de retirarse de la actividad profesional y colgar los tacos de forma definitiva.



Su nueva faceta



Actualmente, Sunsing, conocido entre sus amigos como "Sun", desarrolla una faceta diferente lejos de la competencia deportiva.



Como parte de sus actividades, visita centros educativos y empresas, donde comparte experiencias de vida y mensajes enfocados en la motivación personal.



Sus charlas se caracterizan por transmitir enseñanzas positivas y promover valores que marcaron su trayectoria.



William Sunsing logró esquivar las malas influencias durante su niñez, superar las adversidades que encontró en el camino y construir una historia que continúa generando orgullo entre sus seres queridos.

