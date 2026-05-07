Violencia, desempleo y crisis educativa marcan el inicio del mandato de Laura Fernández

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inicia su mandato este 8 de mayo en un escenario marcado por desafíos estructurales que condicionarán los próximos cuatro años de gobierno.

El diagnóstico nacional muestra algunos signos positivos: la inflación se ubica en -2,9%, reflejando precios a la baja; la inversión extranjera directa suma dos años consecutivos superando los 5 mil millones de dólares; y la pobreza registra una disminución significativa, alcanzando un 15,2%.

Sin embargo, los retos son contundentes. En seguridad, el país cerró el 2025 con 873 homicidios dolosos, una tasa de 16,7 casos por cada 100 mil habitantes. En lo que va del 2026, el promedio es de 1,9 asesinatos diarios.

En el ámbito laboral, más de 2,3 millones de personas conforman la fuerza de trabajo, pero 154 mil permanecen desempleadas (6,7%). Además, casi cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad.

La educación enfrenta una caída en la inversión, que pasó del 7,5% del PIB en 2017 a 5% en 2025, niveles comparables con los de hace dos décadas. A esto se suman brechas de aprendizaje y deserción en estudios superiores.

El sector salud refleja presiones crecientes: menor inversión, acelerado envejecimiento poblacional, tensiones en el sistema de pensiones, listas de espera y falta de especialistas.

En transporte, más de 100 rutas de autobús han sido abandonadas, mientras que más de 1,2 millones de vehículos circulan en el país, generando congestión y afectando la movilidad.

La radiografía es clara: los datos trazan el camino que deberá recorrer el nuevo gobierno. Los próximos cuatro años serán determinantes para revertir o profundizar este diagnóstico.