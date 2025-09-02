Víctimas por error

Un mecánico y un funcionario del Ministerio de Salud fueron asesinados por sicarios que confundieron sus objetivos. Un chofer de Uber logró sobrevivir a una confusión similar. Tres historias que reflejan una de las consecuencias más crueles del sicariato.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de crimen es ejecutado por delincuentes con cada vez menos preparación y entrenamiento, lo que desemboca en equivocaciones y en víctimas colaterales.

Tanto la policía judicial como los expertos en la materia aseguran que, cualquier persona está hoy expuesta a ser confundida por un sicario, en medio de una problemática criminal que pareciera no va a disminuir en el corto plazo.

