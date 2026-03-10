¿Verdadera solución para los estafados?
Cada 45 minutos se denuncia una estafa bancaria en Costa Rica y para muchas víctimas recuperar su dinero es casi imposible. Una nueva ley obligaría a los bancos a indemnizar, pero ya surgen dudas sobre su alcance.
Cada 45 minutos se denuncia una estafa bancaria en Costa Rica. Para muchas víctimas, recuperar su dinero termina siendo una tarea casi imposible.
Frente a este panorama, una ley recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa busca cambiar las reglas del juego. Se trata de la Ley 23.908, una normativa que obligaría a las entidades financieras a indemnizar a los clientes afectados por estafas, bajo ciertas condiciones.
El proyecto ya fue aprobado en segundo debate, por lo que ahora solo está a la espera de la firma del presidente de la República y su publicación en el diario oficial La Gaceta para poder entrar en vigencia.
Sin embargo, antes incluso de comenzar a regir, ya surgen dudas sobre su alcance real.
¿Representará realmente una solución para las víctimas de estafas bancarias?
En 7 Días analizamos qué establece esta ley, cómo se aplicaría y si realmente brindará mayor protección a los clientes del sistema financiero.