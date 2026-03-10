¿Verdadera solución para los estafados?

Cada 45 minutos se denuncia una estafa bancaria en Costa Rica. Para muchas víctimas, recuperar su dinero termina siendo una tarea casi imposible.

Frente a este panorama, una ley recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa busca cambiar las reglas del juego. Se trata de la Ley 23.908, una normativa que obligaría a las entidades financieras a indemnizar a los clientes afectados por estafas, bajo ciertas condiciones.

El proyecto ya fue aprobado en segundo debate, por lo que ahora solo está a la espera de la firma del presidente de la República y su publicación en el diario oficial La Gaceta para poder entrar en vigencia.

Sin embargo, antes incluso de comenzar a regir, ya surgen dudas sobre su alcance real.

¿Representará realmente una solución para las víctimas de estafas bancarias?



En 7 Días analizamos qué establece esta ley, cómo se aplicaría y si realmente brindará mayor protección a los clientes del sistema financiero.