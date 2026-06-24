Vecino de Tilarán sobrevive a descarga de 32 mil voltios y enfrenta dura recuperación

Marlon Carazo Campos, de 52 años, vecino de Ciudadela Juan XXIII en Tilarán, Guanacaste, enfrenta un complejo proceso de recuperación tras sufrir un grave accidente laboral ocurrido el 12 de mayo de 2025 en Sardinal de Carrillo.



Este hombre se encontraba realizando labores de limpieza en paneles solares cuando recibió una descarga eléctrica estimada en 32 mil voltios, lo que le provocó lesiones críticas en gran parte de su cuerpo (ver video adjunto).



Tras el accidente, fue trasladado de emergencia a la Unidad de Quemados del Hospital del Trauma, donde permaneció internado por aproximadamente tres meses. Él fue sometido a cerca de 30 procedimientos quirúrgicos de limpieza y atención de heridas.



Los reportes médicos señalan que el paciente presentó quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo, además de afectaciones en sus extremidades superiores. Dos meses después de la emergencia, debido a la gravedad de las lesiones y complicaciones derivadas, fue necesario realizar la amputación de ambos pies.



Carazo, quien es padre de dos hijos y está casado, ha permanecido incapacitado por un periodo de un año y dos meses mientras continúa su proceso de rehabilitación y adaptación tras las secuelas del accidente.



Este testimonio es la octava entrega de los reportajes "Sobrevivientes".

