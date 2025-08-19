Una salida para nuestras mascotas

En las últimas décadas, el cáncer en mascotas ha ido en aumento en todo el mundo. En Costa Rica, aunque no existen estadísticas oficiales, los especialistas coinciden en que cada vez son más los casos que llegan a consulta.

Para veterinarios y expertos, el cáncer dejó de ser un final inevitable para perros y gatos. Hoy, terapias como la quimioterapia y la radioterapia ofrecen oportunidades que hasta hace pocos años parecían imposibles.

En 7 Días analizamos este tema y presentamos los avances que están transformando la vida de las mascotas y de sus familias. (Ver video adjunto)