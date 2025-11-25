¿Una opción ante el abandono?
En Estados Unidos, hay cerca de 140 cajas especiales para dejar un bebé de forma anónima cuando su familia no puede o quiere hacerse cargo de él.
En Estados Unidos existen cerca de 140 baby boxes, cajas especiales y reguladas que permiten a una familia entregar de forma anónima a un recién nacido cuando no puede —o no quiere— hacerse cargo de él.
Para algunos, son una última puerta de protección antes de que ocurra una tragedia. Para otros, abren preguntas éticas, legales y sociales difíciles de responder.
¿Debe Costa Rica considerar algo parecido? Una propuesta para explorar un modelo similar ya empezó a circular y, con ella, surgieron inquietudes en torno al modelo.
A través de este reportaje, 7 Días profundiza en el tema del abandono infantil, revisa experiencias internacionales, recoge opiniones de especialistas y plantea el debate de fondo: ¿qué significa, para un país como Costa Rica, abrir una opción tan extrema, pero que algunos consideran necesaria para salvar vidas?
Repase el reportaje completo en el video adjunto.