Una forma distinta de narrar historias

Una innovadora forma de narrar busca acercar las noticias a las nuevas generaciones de manera creativa.

Role Play News es una herramienta que utiliza la tecnologia de los videojuegos para contar historias basadas en hechos reales. Pero no solo tiene potencial para el periodismo, sino también para la publicidad y la comunicación en general del futuro.

En un primer episodio, el proyecto se concentra en mostrar una historia que se basa en un hecho noticioso altamente conocido en Costa Rica y ya hay planes para seguir producien

En una entrevista con 7 Días, el director creativo de este proyecto, Julian Robert, nos explica de qué trata.



