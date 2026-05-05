¿Una ciudad solo de paso?

San José suele ser vista como un punto de tránsito: una ciudad que se cruza con prisa, camino hacia playas, montañas o un bosque más “atractivo”.

Cada día, cientos de miles de personas la recorren entre buses, oficinas o algún "mandado", sin detenerse demasiado a observarla. Para muchos, es solo eso: un lugar de paso.



Pero esa mirada rápidam, casi automática, deja fuera una pregunta incómoda: ¿es que la capital no tiene nada que ofrecernos?



Bajo su ritmo acelerado, San José guarda capas de historia, cultura y contradicciones que rara vez aparecen en las postales turísticas. En sus calles conviven edificios históricos con comercio informal, arte urbano con instituciones centenarias, y una vida cotidiana que revela tanto el pulso del país.



Quizás San José no intenta deslumbrar a primera vista. Tal vez exige algo más raro: tiempo, atención y cierta disposición a mirar de nuevo. En este reportaje buscamos las causas de que, a diferencia de otras capitales de la región, nuestra ciudad josefina no brille como un destino per sé, pero también, buscamos nuesvas formas de encontrar entre sus calles congestionadas y sus edificios un valor cultural que le da potencial para brillar con luz propia.



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