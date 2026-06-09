Un océano que arde

Lo que ocurre bajo la superficie del mar podría tener consecuencias mucho más amplias de lo que imaginamos.

Durante una expedición científica en el Pacífico Sur de Costa Rica, investigadores encontraron evidencia de un fenómeno que preocupa a la comunidad científica internacional: el calentamiento de las aguas superficiales oceánicas.

Los hallazgos muestran cambios en la temperatura del mar que podrían estar alterando ecosistemas enteros y poniendo bajo presión a numerosas especies marinas.

Aunque el aumento de la temperatura de los océanos es una realidad documentada a nivel mundial, los datos recopilados en aguas costarricenses aportan nuevas señales sobre cómo este fenómeno está impactando uno de los corredores marinos más importantes del Pacífico Oriental Tropical.

¿Qué encontraron exactamente los científicos? ¿Cómo afecta este calentamiento a la vida marina? ¿Y qué implicaciones podría tener para el país y la región?

Esta noche, en 7 Días, acompañó a los investigadores en una expedición que revela cómo el océano está cambiando frente a nuestros ojos y por qué las alertas ya no son solo locales, sino internacionales.



