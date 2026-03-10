EN VIVO
Un mundo que se quema

La temporada de incendios forestales apunta a cifras récord en apenas dos meses del 2026. En el mundo, estos monstruos de fuego son más frecuentes y graves, ¿ocurre lo mismo en Costa Rica?

Por Gabriel Pacheco 9 de marzo de 2026, 21:00 PM

La temporada de incendios forestales en Costa Rica avanza con cifras que ya generan alarma entre las autoridades. En apenas los primeros meses del 2026, la cantidad de emergencias registradas apunta a un año que podría estar muy cerca del 2024, cuando se registró la mayor cantidad en la historia del país. 

Cada año, los incendios forestales representan una amenaza para ecosistemas, comunidades y cuerpos de emergencia. Sin embargo, en diferentes regiones del mundo estos eventos se han vuelto cada vez más frecuentes, extensos y difíciles de controlar, en gran medida por las condiciones climáticas y la presión humana sobre los bosques.

Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿está Costa Rica experimentando la misma tendencia que otras partes del planeta o su realidad responde a factores distintos?

Este reportaje analiza las cifras recientes, los patrones que están detrás de los incendios forestales en el país y si es posible actuar para contener el avance del fuego sobre el recurso verde del país. 

