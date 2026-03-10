Un mundo que se quema
La temporada de incendios forestales apunta a cifras récord en apenas dos meses del 2026. En el mundo, estos monstruos de fuego son más frecuentes y graves, ¿ocurre lo mismo en Costa Rica?
La temporada de incendios forestales en Costa Rica avanza con cifras que ya generan alarma entre las autoridades. En apenas los primeros meses del 2026, la cantidad de emergencias registradas apunta a un año que podría estar muy cerca del 2024, cuando se registró la mayor cantidad en la historia del país.
Cada año, los incendios forestales representan una amenaza para ecosistemas, comunidades y cuerpos de emergencia. Sin embargo, en diferentes regiones del mundo estos eventos se han vuelto cada vez más frecuentes, extensos y difíciles de controlar, en gran medida por las condiciones climáticas y la presión humana sobre los bosques.
Ante este panorama surge una pregunta inevitable: ¿está Costa Rica experimentando la misma tendencia que otras partes del planeta o su realidad responde a factores distintos?
Este reportaje analiza las cifras recientes, los patrones que están detrás de los incendios forestales en el país y si es posible actuar para contener el avance del fuego sobre el recurso verde del país.