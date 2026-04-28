Un monstruo que se oculta en el agua

Las aguas que durante décadas fueron sinónimo de juego, encuentro y vida familiar, hoy esconden una amenaza invisible que crece en silencio.

Lo que antes era un espacio de recreación, ahora se convierte en un foco de riesgo que pocos logran percibir a simple vista, las llamadas "súper bacterias".

Se trata de un enemigo microscópico, pero con un impacto capaz de comprometer la salud pública a largo plazo, sobre todo en la capacidad de atender múltiples males de salud que solo con antibióticos se pueden tratar.

Expertos advierten que este fenómeno no es aislado ni pasajero, incluso, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050, las muertes asociadas a las bacterias multirresistentes podrían superar los 10 millones de casos en el mundo.

¿Qué tan expuestos estamos realmente? ¿Quiénes son los más vulnerables? En este reportaje, profundizamos en la amenaza que se esconde en el agua y en los desafíos que enfrenta el país para contenerla antes de que sea demasiado tarde.