Un inédito simulacro

El Hospital Nacional de Niños realizó por primera vez un simulacro de respuesta ante emergencias con múltiples víctimas, un ejercicio diseñado para poner a prueba su capacidad de reacción ante un escenario crítico.

La práctica contó con el entrenamiento y la supervisión de especialistas israelíes, expertos en la atención de este tipo de eventos que llegaron desde el Ramban Health Center y el Magen David Adom.

El ejercicio permitió identificar fortalezas en la respuesta médica y logística, pero también evidenció áreas que deben fortalecerse para enfrentar de mejor manera una eventual emergencia real.

Este reportaje le da un vistazo de cómo se prepara el principal hospital pediátrico del país para lo impensable.

