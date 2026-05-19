Un acuerdo rodeado de polemica

El presidente de Israel, Isaac Herzog, brindó una entrevista exclusiva a 7 Días en el marco de su visita a Costa Rica, en donde defendió la posición de su país respecto a Gaza, Irán y el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.

En este reportaje presentaremos un extracto de esa conversación, en donde el mandatario describió el acuerdo comercial como una oportunidad de oro para las naciones.

Pero también escucharemos una de las voces críticas del accionar israelí, la del especialista en derecho internacional, Nicolás Bogerin.

Conozca los detalles en el video adjunto.



