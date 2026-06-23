Tres meses hospitalizado y 12 cirugías: Yosell Quintero sobrevivió a brutal atropello

Yosell Quintero sobrevivió a un atropello que cambió su vida para siempre. El accidente ocurrió el 11 de agosto de 2021 en Cariari de Pococí, Limón, cuando un vehículo avanzó a alta velocidad e impactó al joven de 32 años.



El hecho ocurrió cerca de las 2:30 p. m. Quintero salió de un establecimiento que visitaba con frecuencia y, segundos después, fue golpeado violentamente por el carro (ver video adjunto de Telenoticias).



El vecino del barrio Las Palmas quedó gravemente herido en el sitio. Personas que estaban cerca alertaron sobre la gravedad de la emergencia. En ese momento existía temor de que no sobreviviera.



En medio de la tragedia, un hombre se acercó para ayudarlo. Ese apoyo fue clave mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Quintero fue trasladado con prioridad a un centro médico. Su madre recibió la noticia y enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida al conocer el estado crítico de su hijo.

El joven permaneció internado durante tres meses en el Hospital de Guápiles y el Hospital Tony Facio en Limón. Los médicos realizaron 12 cirugías para intentar salvarle la vida.

Las lesiones provocadas por el atropello fueron tan graves que los especialistas valoraron la posibilidad de amputarle una de sus piernas.

Antes del accidente, Quintero destacaba como futbolista. Sin embargo, las secuelas del impacto terminaron con su carrera profesional a una edad temprana.

A pesar de las heridas y el proceso de recuperación, Yosell asegura que volvió a nacer aquel día. El atropello marcó un antes y un después en su historia.

Esta es la sexta entrega de los reportajes “Sobrevivientes”.