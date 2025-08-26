Tensión en el Caribe

Estados Unidos anunció un despliegue de buques en el mar Caribe. La versión oficial es que se trata de una operación antidrogas pero en Venezuela inició un reclutamiento masivo de milicianos para defenderse de una posible intervención militar.

¿Es posible que haya un conflicto militar o tan solo es una manera de ejercer presión? ¿Cómo puede afectar esta situación al resto de América Latina?

Conversamos acerca de este tema con Manuel González, excanciller de la República.



