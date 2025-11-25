Sudán: La crisis de la que pocos hablan

En un país del continente africano, una crisis humanitaria crece de manera exponencial.

Alrededor de 100 mil muertos y 12 millones de desplazados, producto de una guerra entre grupso armados, es lo que hace que Sudán viva un infierno, pero del cual pocos hablan.

Antonio Barrios, analista en temas internacionales, analiza el contexto, las causasl y las repercusiones de esta crisis.



