Solidaridad con sello tico

En una comunidad rural de Kenia, el primer centro de voluntariado creado por dos costarricenses conecta la solidaridad de Costa Rica con las necesidades de cientos de niños y sus familias.

La historia comenzó con un safari que Fabián Fernández realizó mientras exploraba un nuevo mercado para su empresa de viajes.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que descubriera que África se convertiría en una misión de vida. Más allá del turismo, lo que lo marcó fue el llamado a ayudar a la gente de Kahuroko, un pueblo golpeado por la pobreza y la escasez.

Junto con su hermana Paola, emprendió el reto de transformar la vida de cientos de personas, uniendo dos continentes a través de la solidaridad que hoy impacta diariamente en el África Away Center.

Conozca esta historia en el video adjunto.