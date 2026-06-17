Sobrevivió al ataque de un tiburón tigre y hoy trabaja nuevamente en Isla del Coco

Lo que comenzó como una expedición de buceo en uno de los lugares más emblemáticos y paradisíacos de Costa Rica se convirtió en una tragedia que marcó la vida de decenas de personas para siempre. El 30 de noviembre de 2017, un grupo de 18 personas participaba en un tour de buceo en Manuelita, en la Isla del Coco, cuando un tiburón tigre hembra atacó de forma agresiva a dos de los integrantes de la expedición.



Entre ellos se encontraba Diego Jiménez, un experimentado guía de buceo puntarenense, quien vivió segundos de angustia que cambiaron su vida para siempre (ver video adjunto).



Lamentablemente, la turista estadounidense Rohina Bhandari, de 49 años, falleció prácticamente de inmediato a causa del ataque.



Bhandari, de ascendencia hindú, residía en Manhattan y se dedicaba a labores benéficas.



Por su parte, Jiménez inició una larga y compleja lucha por sobrevivir.



El vecino de San Luis de Fray Casiano, en Puntarenas, permaneció internado durante un año en un hospital debido a las graves secuelas que le dejó el incidente.



Además de las heridas provocadas por el tiburón, una bacteria ingresó a su organismo, complicando aún más su estado de salud. Durante el proceso de recuperación, los médicos incluso le comunicaron la posibilidad de amputarle el pie izquierdo.



Sin embargo, logró superar cada obstáculo y, años después, regresó al lugar donde ocurrió el accidente. Actualmente, trabaja nuevamente como guía de buceo en la Isla del Coco, demostrando una enorme capacidad de resiliencia y amor por el mar.



Diego nació el 29 de agosto de 1991, pero asegura que el día en que sobrevivió al ataque del tiburón tigre fue como volver a nacer.



Esta historia forma parte de la tercera entrega de la serie de reportajes “Sobrevivientes”, dedicada a personas que lograron salir adelante tras enfrentar situaciones extremas que pusieron en riesgo sus vidas.





