Sobrepeso: ¿un asunto de Estado?

Durante años, Maykel recorrió el país sobre ruedas. Hoy, con 220 kilos, apenas puede moverse dentro de su casa: la obesidad lo obligó a dejar su trabajo y depende de una silla de ruedas, mientras busca en la pintura una forma de escapar.

Su historia no es aislada. Refleja una tendencia que avanza en el país.

En Costa Rica, más del 60% de los adultos tiene sobrepeso y cerca de un 30% vive con obesidad. Son cifras que encienden las alertas y que abren una discusión de fondo: ¿hasta dónde llega la responsabilidad personal y dónde empieza la del Estado?

Ante el aumento de la obesidad, un proyecto de ley propone cambiar el enfoque y dejar de verla únicamente como una responsabilidad individual e involucrar, con obligaciones específicas, a las instituciones del Estado.