Se realizó una vasectomía en clínica privada y 3 años después esposa queda embarazada

La vida de un costarricense cambió radicalmente luego de someterse a la vasectomía en una clínica privada y, tiempo después, enterarse del embarazo de su esposa.

Además, él asegura que presenta dolores constantes tras la operación.



Por su parte, la clínica insiste que la atención brindada fue la correcta y que no profundizará en su posición pues el asunto ya está en sede judicial y allí es donde debe de resolverse.

Mientras que el médico tratante asegura que el proceso operativo no fue complicado y que el paciente no asistió a las citas de control postoperativas.

La historia

Luis Fernando Chacón es mecánico de profesión y vecino de Cartago. Después de cuatro hijos, decidió operarse para no tener más. Fue en el 2013 cuando comenzó su calvario, años después decidió contar su situación a Teletica.com.

“Yo había tomado la decisión de operarme por varias razones, una es que tengo una discapacidad por un accidente que tuve hace años, otra es porque, hasta ese entonces, ya tenía cuatro hijos, y también porque mi esposa y yo ya estamos en una edad que no era para chinear, ya somos viejos, mi esposa padece de presión alta y migraña”, comentó.

En aquel entonces, recuerda que la Asociación de Servicios Médicos para el Bien Social (Asembis) estaba realizando una campaña y, por eso, decidió aprovechar y pagar la operación.

“Yo le dije a mi esposa que entrara conmigo para que sirviera de testigo, cuando el doctor estaba haciendo la vasectomía me dijo: ‘¡a la pucha! aquí hay dos conductos, qué puedo hacer’, le preguntó al ayudante de él, ‘voy a ver cuál corto, no hay problema, voy a cortarte este, simplemente vas a quedar ya sin utilidad de nada’, luego le dijo a mi esposa: ‘bueno señora, de aquí en adelante, es 100% seguro que este señor ya no va a servir para nada’, así me lo dijo, entonces le digo yo, esperemos”, recordó Chacón.



La operación era ambulatoria y el hijo mayor los llevó a casa, en la clínica le aseguraron que el dolor le iba a pasar a los ocho días.

“El doctor me dijo que en ocho días ya podía seguir viviendo normal, nada más de cuidarse, que se me iba a hinchar un testículo, pero que eso no era nada.

“Resulta que el dolor no se me quitó, y ya tenía dos meses de operado y nada, seguía con el mismo dolor, entonces me pactaron una cita, él me revisó y me dijo que estaba todo normal, que nada más había que darle tiempo.

“Me dijo que a los seis meses y al año me tenía que hacer un examen de conteo, yo lo hice en una clínica que Asembis me recomendó y me garantizaron que ya era infértil”, agregó.

El embarazo

Durante un tiempo, la esposa siguió tomando pastillas para planificar pero finalmente suspendió el tratamiento a los tres años de la vasectomía de don Luis.

“Yo me hice otro conteo, pero seguían pasando espermatozoides, así que volví donde el doctor, quien me dijo que era normal”, explicó.

Sin embargo, poco después, su esposa quedó embarazada.

“Ella se comenzó a sentir mal, comenzó como en retroceso, nosotros pensamos que era la menopausia y la llevamos a varios médicos y todo para saber que era lo que la estaba afectando, hasta que me dice la hija mayor: ‘papi yo no sé, pero yo tengo ganas de ir a hacerle la prueba de embarazo a mami para ver si pegamos algo’, le hicimos tres exámenes en tres clínicas distintas, y los tres salieron positivos.

“Entonces yo me fui y me hice el conteo de espermatozoides otra vez, me lo hice en otra clínica privada, como por octava vez, y me dice la doctora, ‘diay don Luis, la operación suya no sirvió’”.

Mala atención

Don Luis asegura que una vez que su esposa queda embarazada se dirige a hablar con la representante de Asembis en Cartago para explicarle la situación y le pide una reunión con el médico, pero que el trato fue irrespetuoso.

“Cuando le digo al doctor que la operación no me sirvió porque mi esposa quedó embarazada me dice: ‘yo que voy a saber con quién estuvo su señora’, entonces me molesto y le digo a él que no sé cómo pero va a tener que responder por esto, entonces él me dijo que me iba a hacer otra operación, que no me la iba a cobrar, pero ahí si es cierto que me iba a dejar completamente inútil, no iba a servir para nada.

“Entonces yo no quise, delante de la encargada de Asembis yo le dije que el doctor me trató de mala manera y pedí que me respondieran por la mala praxis”, recordó.

ADN Positivo

Según explicó don Luis, en en Asembis le dijeron que se debía esperar a que el bebé naciera para poder hacer una prueba de ADN, pero tenía ser una clínica neutral, por lo que le recomendaron otro centro.

“La encargada me dice que me espera a que nazca la criatura y que le haga una prueba de ADN, porque ellos deben asegurarse de que sea mío y me dijeron que le hiciera la prueba en una clínica diferente pero que yo tenía que pagar la prueba y así lo hice.

“Cuando ya nace la criatura yo le hice la prueba de ADN en la clínica que ellos me dijeron, eso sí, me advirtieron que si la prueba es negativa yo tenía que pagarles todos los gastos.

“Pero que si la prueba es positiva la abogada de Asembis me dijo que entonces llegaríamos a un arreglo de la indemnización que yo estaba pidiendo por daños ocasionados.

“Me hice todos los exámenes que ellos me pidieron, resultó que la niña si era mía, así que la abogada me dijo que se iba a reunir con gerencia para llegar a un arreglo”.

La indemnización nunca se concretó

Este vecino de Cartago cuenta que una vez que el examen sale positivo, en la clínica no quisieron contestarle más.

“La muchacha se desapareció del planeta, entonces nos fuimos a buscarlos personalmente. Ahí me dijeron que iban a investigar, pero luego me dijeron que no iban a hacer ningún arreglo todavía, que sería hasta que ellos quieran, ahí fue donde yo opté por la decisión de llevar el caso a la vía judicial y ellos me dijeron que lo llevara a los tribunales si quería.

La demanda

Teletica.com tuvo acceso a los documentos donde dan cuenta de la demanda judicial presentada por don Luis Fernando Chacón por daños y perjuicios en contra el doctor y la clínica Asembis.

“Nosotros nos reunimos con los abogados reunimos todas las facturas, todos los gastos, todas las evidencias y lo presentamos a la corte de San José, a ellos se les puso una demanda contra Asembis y una demanda contra el doctor”, explicó el mecánico.

¿Qué dice Asembis?



Teletica.com consultó con la clínica privada respecto al caso que denuncia Chacón e indicaron que la atención que recibió el paciente fue la correcta.

“En relación con su consulta, con respecto al caso del señor Luis Fernando Chacón Chacón, aclaramos que la atención recibida fue la correcta desde el punto de vista médico y profesional, de lo cual no tenemos duda alguna.

“Además, el señor Chacón Chacón, decidió judicializar su caso, por lo cual siendo ASEMBIS una institución respetuosa de las leyes y la confidencialidad de los expedientes judiciales no podemos brindar más información, ya que será en sede judicial donde las partes harán valer sus derechos”, mencionaron en la oficina de comunicación de la institución.

Médico se defiende



Teletica.com conversó con el doctor Francisco José Rivera López, quien rechaza las acusaciones hechas por el paciente.



“Esa denuncia no procede, yo a este muchacho ni siquiera lo recuerdo, porque hacemos tantas vasectomías que son muchos pacientes, él dice que se reunió conmigo y que yo le hablé con irrespeto, pero eso es mentira, yo nunca me reuní con él después, en el expediente de Asembis está.



“Ese muchacho lo que pasó es que se hizo la vasectomía y nunca volvió a las consultas de control, tenía que volver al mes a realizarse unos exámenes y no, nunca más volvió, yo me enteré cinco años después de que estaba ese proceso.



“A él se le dieron las indicaciones muy claras, como se la dan a todos los pacientes, pero nunca fue a nada después, a los tres años después queda embarazada la esposa”, expresó.



El urólogo mostró documentos a Teletica.com que advierten de las indicaciones y riesgos tras la operación y, asegura, se le entregaron al paciente con toda la información clara, entre los riesgos está un pequeño porcentaje de que falle la operaciones.



“Vea, el porcentaje de falla de la vasectomía es de un 8%, entonces eso es un proceso que, si bien es muy difícil de que uno como médico lo falle, siempre hay un pequeño porcentaje.



“Pero eso no es mala praxis, para que una vasectomía se complique primero debe haber sangrado, dos que haya una infección, tres, que se hubiera ligado la arteria testicular, pero en este paciente no hubo nada de eso. Mala praxis hubiera sido que yo le haga la vasectomía y que el paciente se me desangre y se me muera, porque le lesioné la arteria testicular. Yo he hecho operaciones mil veces más complicadas que esas.



“La vasectomía es una de las operaciones más sencillas que existen, es muy sencillo ubicar el cordón espermático, ahí no hay ningún error, el error es de él de no haberse controlado, si yo tengo miles de vasectomías hechas, tengo mucha experiencia en esto. Fíjese que en China y en Japón las vasectomías las hacen en la calle en un camioncito y las hacen al que quiera y por miles. Yo no concibo como una persona podría hacer una mala praxis en eso”, se defendió el especialista.



Posición del Colegio de Médicos

Este medio también consultó al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMC) sobre este caso en cuestión, pero aseguran que todavía no se pueden referir al tema, eso sí, tras consultar sus bases el nombre del doctor, confirmaron que no tiene denuncias ante ellos.

“Buenos días Eric... según las consultas que hicimos: “No tenemos información de momento sobre este caso, imposible referirse al mismo. El doctor que mencionas no tiene denuncia alguna ante el CMC”, explicó Karol Alfaro, jefa del departamento de comunicación del Colegio.

Eso sí, indicaron que una vez que el paciente les haga llegar la documentación del caso podrían iniciar una investigación.

Luis Fernando Chacón aseguró que en los próximos días interpondrá la denuncia contra el doctor en el Colegio de Médicos.

“Esta situación nos ha traído muchos problemas, no solo económicos, sino también de salud, a mi esposa le dio un ataque postparto, se nos ha presentado muchos problemas, si bien la niña siempre es una bendición, la vida nos cambió mucho, era algo por lo que no estábamos preparados, yo quedé con dolores internos, nunca se me quitaron”, concluyó Chacón.