“Sabía que el cáncer venía”: La historia de dos mujeres que eligieron la mastectomía profiláctica

Cuando María José Quesada tenía 32 años, le detectaron unas masas en sus senos. Eran benignas. Pero un día empezaron a doler, al punto que incluso dormir era un calvario. Necesitaba una solución.

"El oncólogo me dice: 'No podemos operar de inmediato, no podemos mutilar su cuerpo solo porque parece que hay algo. No es una verruga. Es su cuerpo, tenemos que tener una justificación totalmente válida", cuenta Quesada, quien también es doctora.