Robert Powell: el actor que encarnó a Jesús y se quedó grabado en la memoria colectiva

Quien asume el papel de Jesucristo en producciones cinematográficas o representaciones religiosas puede llegar a convertirse, incluso, en un objeto de culto.



El actor inglés Robert Powell es uno de los ejemplos más representativos. Su imagen, tras interpretar a Jesús, permanece en hogares e iglesias alrededor del mundo (ver reportaje especial en el video adjunto).



“El rostro de ese actor lo podemos ver en celebraciones religiosas de todo el planeta”, señaló el sacerdote Ricardo Cerdas.



Durante el rodaje de Jesús de Nazaret, Powell recibió indicaciones específicas para reforzar la espiritualidad del personaje, entre ellas, evitar pestañear en varias escenas, con el fin de intensificar su expresión.



“A Powell era raro verlo después en otros filmes, pues lo asociaban con Jesús”, agregó Cerdas.



En Costa Rica, este fenómeno también se replica en las representaciones de Semana Santa. Los actores que interpretan a Jesús en procesiones religiosas suelen ser percibidos por los fieles como figuras vinculadas a la santidad.



Por ello, quienes asumen este papel deben proyectar una imagen acorde con el personaje y mantener una conducta ejemplar, para no afectar la fe de los creyentes.

