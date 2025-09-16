Quepos: Más allá de Manuel Antonio

Quepos es mundialmente conocido por Manuel Antonio, pero hoy vamos confirmar que este lugar es algo más que ese prestigioso parque nacional.

Esta parte del Pacífico Central es también ungigantesco acuario natural, un intrincado laberinto lleno de vida, un laboratorio de mariposas y un vibrante ecosistema que se ve de día y de noche.



Acompañenos en un recorrido por algunos destinos que están gestándose como nuevas opciones para visitar.













