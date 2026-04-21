El rock en Costa Rica no nació de un día para otro. Pero entre finales de los 80 e inicios de los 90… algo hizo clic.



No fue el primer género en abrirse camino. Cuando tomó fuerza, otros artistas ya habían preparado el terreno. Bandas como Manantial y Papel y Lápiz no solo sonaban: impulsaron una industria y despertaron el interés por la música hecha en el país.



Cada 20 de abril, el Día Nacional del Rock revive esa época. Bares llenos, canciones en radio y un vínculo directo con el público que hoy parece más difícil de alcanzar.



Hoy, el panorama es distinto. Datos de ACAM señalan que la música nacional representa cerca del 3% de la programación en radio y apenas un 2,5% en plataformas digitales. A esto se suma un estudio que ubica a Costa Rica entre los países que menos consumen lo suyo



¿Qué pasó con la música nacional? El análisis en un reportaje de 7 Días (ver video adjunto en la nota).



