7 Días
¿Qué pasa en Irán?
Los muertos, tras las protestas de los últimos días, suman ya más de 500.
Irán vive días convulsos. Desde hace poco más de dos semanas, protestas callejeras están sumiendo a esa nación persa en un ambiente de incertidumbre y violencia.
De hecho, cifras conservadoras apuntan a que más de 500 personas han muerto en esas protestas. Otros indican que la cantidad podría ser más bien 2 mil.
En una amplia entrevista con 7 días, el analista internacional Gabriel Ben-Tasgal, explica qué es lo que está ocurriendo y que implicaciones podría traer consigo este fenómeno.