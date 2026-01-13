EN VIVO
¿Qué pasa en Irán?

Los muertos, tras las protestas de los últimos días, suman ya más de 500.

Por Rodolfo González 12 de enero de 2026, 21:13 PM

Irán vive días convulsos. Desde hace poco más de dos semanas, protestas callejeras están sumiendo a esa nación persa en un ambiente de incertidumbre y violencia.

De hecho, cifras conservadoras apuntan a que más de 500 personas han muerto en esas protestas. Otros indican que la cantidad podría ser más bien 2 mil.

En una amplia entrevista con 7 días, el analista internacional Gabriel Ben-Tasgal, explica qué es lo que está ocurriendo y que implicaciones podría traer consigo este fenómeno.


